Patrice Verchère (LR) : ''je serais dans une opposition constructive''

Réélu dans la circonscription du Rhône, Patrice Verchère est l’un des deux ''rescapés'' LR de ces élections.

©Tim Douet Patrice Verchère à la Préfecture

Ils ne sont plus que deux députés LR à avoir été élu dans le Rhône, dont Patrice Verchère qui remercie ''l’élan de générosité et de solidarité’’ grâce auquel il a pu réaliser cette remontée après être arrivée en 2e position au 1er tour. Malgré sa joie, il regrette le manque de mobilisation de l’électorat de droite durant ces législatives : ''les électeurs ont été très déçus par les présidentielles et les affaires. (…) Aujourd’hui il va falloir reconstruire.’’ Le député reconnaît tout de même qu’une partie de la droite est été séduite pas Emmanuel Macron. Dans l’opposition face à LREM, Patrice Verchère veut rester fidèle à ses valeurs de droite : ''Je serais dans une opposition constructive, mais sans compromission’’. Il admet tout de même qu’il pourrait probablement voter le texte concernant le droit du travail.