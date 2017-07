Nathalie Perrin-Gilbert candidate pour être maire de Lyon

La maire du 1er arrondissement de Lyon a annoncé qu’elle sera candidate pour succéder à Gérard Collomb.

© Tim Douet Nathalie Perrin-Gilbert à la préfecture du Rhône, le 18 juin 2017.

Après Stéphane Guilland (LR), Denis Broliquier (UDI), et Georges Képénékian (PS), Nathalie Perrin-Gilbert vient d'annoncer qu'elle était candidate pour succéder à Gérard Collomb. Dans une interview accordée au journal Le Progrès, l'élue Gram a expliqué que "les Lyonnais ne doivent pas être orphelins de leurs votes à la présidentielle et aux législatives. Ils nous ont montré qu’il y avait un désir d’une politique plus à gauche à Lyon et une place pour une alternative. C'est ce désir et cette alternative-là que nous souhaitons incarner".

"M. Collomb avait gagné les élections municipales en étant "tête de liste" pour la ville .Ce n’est pas faire offense à Georges Képénékian et Richard Brumm que de considérer qu'ils n'ont pas cette légitimité aux yeux des Lyonnais et des Lyonnaises" a conclu la maire du 1er arrondissement. Réponse ce lundi soir à partir de 17 heures.

Un conseil municipal extraordinaire à suivre en direct de l’hôtel de ville ci-dessous :