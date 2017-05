Ministère de l’Intérieur : Collomb a un nouveau directeur de cabinet

Pour assister Gérard Collomb dans sa mission, Stéphane Fratacci, préfet de la région Grand-Est, a été nommé directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur.

© AFP Passation de pouvoir entre Gérard Collomb et Matthias Fekl au ministère de l'Intérieur

Stéphane Fratacci, le préfet de la région Grand-Est a été nommé directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, annonce l'AFP. Énarque et diplômé de HEC, va succéder à Jean-Luc Nevache. Il a été conseiller d'État et directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur (2001 à 2006) puis préfet de l'Aisne de (2007-2009) avant d'être nommé secrétaire général du ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du Développement solidaire puis préfet de Franche-Comté en 2012. C'est lui qui a eu la charge d'expulser la jeune Leonarda Dibrani vers le Kosovo en 2013. Son directeur adjoint sera M.Lerner, énarque et actuel coordonnateur pour la sécurité auprès du préfet de Corse.

Comme nous l'écrivions ce mercredi, Jean-Marie Girier, directeur de campagne d'Emmanuel Macron, sera lui, le chef de cabinet de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur. Un choix logique puisque les deux hommes travaillaient ensemble à la métropole avant que le maire de Lyon souffle son nom à Emmanuel Macron.