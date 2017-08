Métropole de Lyon : Ph.Cochet conteste l'augmentation de ses collègues

Le président du groupe Les Républicains au conseil de la Métropole a déposé un recours au tribunal administratif de Lyon contre la délibération qui fixe les indemnités des membres de la commission permanente.

À en croire Philippe Cochet, l’exécutif aurait pris comme base de calcul l'indemnité maximale et non réelle pour augmenter de 10% les indemnités des membres de la commission permanente de la Métropole. Lors du conseil de la Métropole le 20 juillet dernier, une délibération fixait les indemnités du président de la Métropole, David Kimelfeld, des 25 vice-présidents, des 27 membres de la commission permanente ainsi que des 112 conseillers métropolitains. Le président serait alors indemnisé de 4 977,67 euros chaque mois, les vice-présidents de 2 736,55 euros, les membres de la commission permanente de 2 488,83 euros et les conseillers métropolitains de 1 335,38 euros.

Un recours pour faire annuler la délibération

Une décision qui pourrait être annulée par le tribunal administratif selon le président du groupe Les Républicains, car la majoration de 10% des indemnités des membres de la commission permanente aurait été calculée sur la base de l'indemnité maximale que peut toucher un conseiller métropolitain. Le calcul aurait, selon lui, dû se baser plutôt sur la base de l'indemnité réelle, ce qui ferait mécaniquement baisser les indemnités. Lors de ce conseil sous le signe des finances, Philippe Cochet regrettait des “dépenses de fonctionnement [qui] continuent inexorablement leur augmentation” et qui empêcheraient de dégager des dépenses en investissement. Une augmentation de dépenses de fonctionnement démenti par Richard Brumm, le vice-président délégué aux finances. Par ce recours au tribunal, Philippe Cochet pourrait finir par obtenir satisfaction en faisant calculer de nouveau, et sans doute à la baisse, les indemnités des membres de la commission permanente. Pour rappel, après avoir perdu son siège de député, Philippe Cochet augmentait ses indemnités de maire de Caluire de 1 233 euros, en justifiant avoir baissé son indemnité locale pendant les quinze ans où il était député et ainsi “fait économiser plus de 70 000 euros à la ville depuis qu’[il] était devenu parlementaire”.