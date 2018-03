Météo du 29 mars : du soleil sur Lyon

La pluie d'hier va être supplantée par de belles éclaircies à Lyon ce jeudi.

© M-A. Cap

Après les averses de pluie de ce mercredi, la journée s'annonce bien plus ensoleillée aujourd'hui. Du matin jusqu'au soir, Météo France prévoit de nombreuses éclaircies et aucune averse de pluie à l'horizon. Du beau temps qui devrait être interrompu demain par de nouvelles averses. Côté température, il fera 11°C à 11h et 15°C au plus fort de la journée. Ce soir, le soleil se couchera à 20h04.

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes l'estime à 29, soit "bonne", sur son échelle allant de 1, "très bonne", à 100, "très mauvaise".