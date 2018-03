Marine Le Pen demande la démission de Gérard Collomb

Invitée ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin, Marine Le Pen, à l’instar de Nicolas Bay, vice-président du Front national, demande la démission du ministre de l’Intérieur.

© Tim Douet Marine Le Pen en meeting à la Cité internationale de Lyon

À la suite de l’attentat de Trèbes (Aude) qui a coûté la vie à quatre personnes ce vendredi, Marine Le Pen réagit sur le plateau de BFM TV en demandant la démission du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. "Non seulement il y a une défaillance, mais à ceux qui viennent expliquer que le président Macron n’a aucune responsabilité parce qu’il n’est là que depuis quelques mois, je rappelle qu’une loi a été votée à sa demande. Une loi sur la sécurité intérieure, une loi de lutte contre le terrorisme dont les conséquences ont été 0. Cette loi est nulle, elle ne sert à rien. […] C’est une petite loi de police administrative dont nous savions à l’avance qu’elle n’aurait aucune conséquence", a déclaré Marine Le Pen. Lorsque Jean-Jacques Bourdin lui demande si, comme le vice-président du FN, Nicolas Bay, elle souhaite la démission du ministre de l’Intérieur, elle répond : "Manifestement M. Collomb est totalement dépassé par les événements et je crois que compte tenu de la situation, il faut en effet qu’il donne sa démission." Sur son compte Twitter, Marine Le Pen appelle à signer une pétition demandant la démission du ministre et ancien maire de Lyon. Le hasthag #CollombDémission est depuis l'attentat de Trèbes, largement relayé sur les réseaux sociaux.