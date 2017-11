Macron reçoit les maires à l'Élysée : "un dîner de cons" pour Perdriau

Avant le 100e congrès des maires qui aura lieu ce jeudi en présence d'Emmanuel Macron, Gaël Perdriau, le maire LR de Saint-Etienne a critiqué le cocktail qui a eu lieu ce mercredi soir à l'Élysée. Une réception qu'il a plutôt qualifiée de "dîner de cons".

© AFP Gaël Perdriau

Reçu à l'Élysée ce mercredi soir comme 1400 maires de France avant le 100e congrès des maires qui a lieu ce jeudi, Gaël Perdriau maire LR de Saint-Etienne a critiqué ce qu'il a surnommé "un dîner de cons". "C'est un sentiment étrange, hier soir, on avait un peu l'impression de participer à un dîner de cons, pour tout vous dire. Les maires ont un peu le sentiment d'être pris pour des François Pignon", a -t-il déclaré ce matin sur RTL. L'élu LR reproche l'absence d'Emmanuel Macron : "Être invité à l'Élysée c'est toujours un honneur bien sûr, mais ne pas voir celui qui vous invite, ça fait penser un peu aux auditions du pape au Vatican. Il y avait trois antichambres avant de pouvoir arriver là où il recevait, mais nous avons été très peu sans doute à pouvoir l'approcher. Il n'a pas daigné venir s'exprimer". Sur le fond Gael Perdriau reproche surtout un manque d'écoute des doléances portées par ses homologues : "Il ne faut pas que le président de la République pense qu'en nous caressant le dos, comme il a cherché peut-être à le faire hier soir avec ce cocktail, mette un étouffoir sur l'ensemble des sujets qui nous préoccupent". D'autres aspects de ce congrès ont trouvé grâce aux yeux du maire de Saint-Etienne qui a tout de même loué la "disponibilité" de la "quinzaine" de ministres présents.

Emmanuel Macron s'exprimera ce jeudi face aux maires de France et sera attendu au tournant notamment sur la question de la baisse des dotations aux collectivités locales et sur la suppression de la taxe d'habitation et la domination des emplois aidés. Par ces mesures, le gouvernement souhaite 13 milliards d'euros d'économies durant le quinquennat.