Lyon : un rassemblement En Marche ce samedi à la Confluence

En présence de tout l’aréopage politique En Marche de Lyon, un rassemblement va être organisé ce samedi 29 avril pour "diffuser le programme d'Emmanuel Macron, et mobiliser, à 8 jours du second tour de l'élection présidentielle".

©Antoine Sillières Gérard Collomb mène les marcheurs lyonnais

L'équipe d'En Marche Lyon va organiser un rassemblement à la Confluence ce samedi à Lyon. Le mouvement annonce la présence des "grands acteurs du mouvement, dans le Rhône et la Métropole". A priori, la grande majorité des personnalités politiques qui ont soutenu Emmanuel Macron seront présentes à Lyon. "Je n'ai pas l'agenda de chacun, mais normalement, tous les élus locaux qui soutiennent Emmanuel Macron seront là", confie Jimmy Brumant, référent des jeunes avec Macron à Lyon. Seul point d'interrogation, la présence, ou non, de Gérard Collomb. "C'est le seul où il y a une incertitude parce qu'il pourrait être pris ailleurs pour En Marche", poursuit Jimmy Brumant.

Pas de meeting d’Emmanuel Macron à Lyon

L'objectif de cette marche du 29 avril : "rencontrer les Lyonnais, pour diffuser le programme d'Emmanuel Macron, et les mobiliser, à 8 jours du second tour de l'élection présidentielle". Une marche qui devrait être l'un des événements politiques les plus marquants à Lyon puisqu'Emmanuel Macron ne devrait pas revenir dans la ville durant l'entre-deux-tours. "On préfère concentrer notre action sur les endroits où il y a eu une forte abstention et un vote Front national et on ne peut pas dire que Lyon en fait partie", conclut Jimmy Brumant.

Parcours prévisionnel sous réserve de modification : départ de l'Esplanade François Mitterrand et arrivée au Musée des Confluences via la Place nautique et les quais de Saône.