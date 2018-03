Lyon : Catherine Panassier élue maire du 3e arrondissement

Les conseillers du 3e arrondissement se sont réunis en conseil exceptionnel ce samedi matin pour élire un nouveau maire après la démission de Thierry Philip. Sans surprise, c'est la candidate promue par Gérard Collomb, Catherine Panassier, qui a largement remporté le scrutin.

©GrandLyon L'élue centriste Catherine Panassier

Après avoir remplacé Olivier Brachet à la tête de Grand Lyon Habitat et Najat Vallaud-Belkacem au conseil municipal, Catherine Panassier s'installe aujourd'hui à la place de Thierry Philip comme maire du troisième arrondissement. Sur 32 bulletins de vote, la centriste et désormais ancienne adjointe à l'urbanisme remporte quasiment l'unanimité. Les deux autres candidats, Alain Quessada et Mohamed Benzaoui, membres de l'opposition au conseil municipal, recueillant une voix chacun et aucun vote n'étant blanc ou nul. Après la démission de Thierry Philip annoncée pendant la cérémonie des vœux 2018, le 1er adjoint Abdel Achache a été chargé de s'occuper des affaires courantes de la mairie, mais ne s'est pas présenté pour le poste. Depuis ce samedi et après 10 ans de mandat du socialiste Thierry Philip, le 3e arrondissement a un nouveau maire en la personne de Catherine Panassier, la candidate qu'avait promue Gérard Collomb.