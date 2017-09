Lycées : les dessous du "plan Marshall" de Laurent Wauquiez

Après avoir gelé pendant près de deux ans les rénovations de lycées votées par la précédente mandature, Laurent Wauquiez annonce un "plan Marshall" de 1,5 milliard d'euros, soit la somme dépensée sur les deux mandats précédents pour rénover 80% des établissements de la région Rhône-Alpes. Une nouvelle "annonce grandiloquente" selon l'opposition, qui doute très sérieusement de la réalisation des objectifs annoncés.

©Tim Douet Laurent Wauquiez

Baptisé "Plan Marshall", en référence aux prêts accordés aux États européens par les États-Unis pour la reconstruction des villes bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale, le plan de Laurent Wauquiez en faveur des lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne fait pas dans la modestie. En grande pompe, le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes annonce un investissement "sans précédent" d'1,5 milliard d'euros d'ici à la fin de son mandat. Un montant qui serait notamment possible "grâce à un plan d'économie inédit de 130 millions en 2016". La somme, qualifiée de "folie des grandeurs" n'a pas manqué de faire bondir l'opposition, notamment le groupe du parti radical de gauche au conseil régional. "Si le sujet des lycées n'était pas si sérieux, le groupe PRG prendrait volontiers un pari avec Laurent Wauquiez quant à la réalisation de cet "objectif". Car au-delà des annonces tombées du ciel, ou du Mont Mézenc, la réalité des chiffres s'impose à tout homme politique responsable" écrivent-ils dans un communiqué. Au début du mois de juillet, les élus du groupe socialiste s'insurgeaient des sorties dans la presse de l’exécutif régional sur la gestion des lycées. Ils rappelaient alors que 1,5 milliard d'euros avaient été investis sur deux mandats, entre 2005 et 2015. "80% des lycées ont été remis en l'état" écrivaient-ils dans un communiqué.

Des rénovations bloquées en Rhône-Alpes

Les élus socialistes joignaient à leur missive le courrier d'un proviseur adressé à la vice-présidente déléguée aux lycées à la région, Béatrice Berthoux, à propos de la restructuration très prochaine de son établissement. "Quelle stupeur et quelle déception d'apprendre au 1er janvier 2016, au changement de mandature que le projet était "gelé"! Que les engagements n'avaient aucune valeur ! Que les votes n'engageaient personne ni moralement ni juridiquement ! Si nous entendons bien la nécessité d'étudier dans la globalité du territoire les situations similaires, nous ne comprenons pas que ce qui a été acté puisse ainsi être balayé" écrivait le proviseur. Le président du groupe socialiste, Jean-François Débat, sortait aussi de ses gonds. "L’exécutif a lui-même annulé ces restructurations et vient s’émouvoir dans la presse de la situation de ces établissements. C’est inadmissible !" C'est donc après avoir gelé des rénovations de lycée que Laurent Wauquiez émet aujourd'hui sans sourciller le "diagnostic" de son "Plan Marshall" : la "gestion patrimoniale calamiteuse des lycées sous les anciennes majorités". Le candidat à la présidence du parti Les Républicains souligne "des évolutions démographiques non anticipées", "des établissements en surcapacité préoccupante" et enfin : "un fort déséquilibre entre Rhône-Alpes et Auvergne".

Le retour des portiques de sécurité

En plus de la construction d'un nouveau lycée à Clermont-Ferrand, Laurent Wauquiez promet d'injecter 4 millions d'euros pour un établissement pilote à Feurs, dans le Forez. Conçu pour accueillir 600 élèves, ce lycée en accueille plus de 900 cette année. Dans le cahier des charges de ce lycée pilote, Laurent Wauquiez prévoit la réalisation de travaux de sécurisation : 150 000 euros pour réaliser des portails, clôtures, contrôle d'accès, interphonie et vidéosurveillance. "D'ici la fin de l'année 2017, 121 lycées seront équipés en portiques" annonce Laurent Wauquiez, en référence à sa promesse de campagne. C'est en assemblée plénière, le 29 septembre prochain, que se déroulera le vote du "Plan Marshall" de Laurent Wauquiez.