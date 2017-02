Live : Macron, Mélenchon, Le Pen, Lyon Capitale de la présidentielle

Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen seront en meeting à Lyon ce week-end. Pour ne rien rater, la rédaction de Lyon Capitale se mobilise pour vous proposer un live durant ces deux jours où Lyon sera la capitale politique de la France.

© Nicolas Tucat (AFP) / Tim Douet / Roberto Pfeil (AFP) Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen.

Ce week-end, la politique française se joue à Lyon. Peut-être même la présidentielle de 2017. En 2012, François Hollande avait assis sa victoire lors de son meeting du Bourget. Emmanuel Macron samedi aux alentours de 16h au palais des sports de Gerland, Jean-Luc Mélenchon dimanche à 14h à Eurexpo et Marine Le Pen dimanche à 15h à la Cité internationale, tenteront chacun de prendre l’ascendant dans la course à l’Élysée avec leur discours de Lyon.

Tout le week-end, la rédaction de Lyon Capitale se mobilise pour couvrir ces meetings et leurs coulisses. Des élus de tous bords et des personnalités de la société civile livreront aussi sur Lyon Capitale leurs analyses des discours de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.