Les jeunes et le FN

Selon un récent sondage, un jeune sur cinq se sent proche du Front national. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à adhérer au parti et à afficher leur militantisme. Reportage aux “assises présidentielles” du FN à Lyon, les 4 et 5 février.

© Amélie James Assises présidentielles du FN, les 4 et 5 février 2017 à Lyon.

Désintéressés, se sentant exclus des enjeux et décisions politiques, les jeunes ont tendance à bouder les urnes. Aux élections régionales de 2015, le taux d’abstention chez les 18-35 ans s’élevait à 66 % selon une étude OpinionWay. Pourtant, aux assises présidentielles du FN, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement. Une façon de montrer leur soutien à Marine Le Pen, une candidate qu’ils voient déjà gagnante.

C’est le cas de Wilson Roux, 19 ans, qui milite depuis deux ans pour le Front national : “On y croit plus que jamais. La conjoncture actuelle et les sondages nous donnent confiance en l’avenir.” Celui qui a commencé à s’intéresser à la politique très jeune ne cache pas son admiration pour la candidate frontiste : “J’ai rapidement été séduit par le discours de Marine Le Pen sur les plans économiques et sociétaux.”

C’est également le cas de Jonathan Champion, 29 ans. Diplômé d’un master 2 en développement économique et stratégie d’entreprise, il milite depuis 2014 au FNJ : “La seule qui puisse proposer des solutions qui soient viables, réalistes et qui puissent nous sortir du marasme dans lequel on est c’est Marine Le Pen.” Pourtant, son engagement au Front national n’a pas été bien perçu dans sa sphère familiale, qui adhère plutôt aux idées du Parti socialiste : “Quand mes proches ont appris mon engagement pour le Front national, j’ai senti comme de la déception.” Mais cela n’a pas freiné le jeune homme, qui reste convaincu que Marine Le Pen est la meilleure candidate pour la présidentielle. “Le Front national n’a rien à voir avec ce que l’on nous rabâche dans les médias”, affirme Jonathan.

Aux assises présidentielles de Lyon, une grande place était attribuée à ces jeunes militants. Ils ont pu exprimé leur soutien au parti de Marine Le Pen lors d’une table ronde organisée ce samedi, intitulée “Les jeunes avec Marine”. Tout au long du week-end, ils tiennent également un stand où ils expliquent les différentes formes que prend leur engagement. Tables rondes, forums, tractage, etc. Un moyen de ‘‘préparer la victoire de Marine Le Pen".