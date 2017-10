Les élus RCES critiquent la sélection de sites régionaux de Wauquiez

Les élus RCES ont critiqué l’opération “Les sites régionaux qui font l’histoire de France” lancée par Laurent Wauquiez ce lundi.

Laurent Wauquiez a présenté hier lors d'une conférence de presse son opération "la Région fière de son histoire" qui propose aux habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes de choisir 12 sites parmi 50 sites de la région sélectionnés par le conseil régional. Les élus régionaux du Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire ont regretté "d'avoir pris connaissance de ce dispositif dans la presse alors que cela n’a jamais été débattu par les élus". Les élus RCES se sont aussi interrogés "et c’est peu de le dire", sur la sélection faite par Laurent Wauquiez.

"Les jeunes, public directement concerné, que sont les lycéens, les étudiants, les apprentis, vont être exposés à une Histoire de France où Vichy ne représente qu’une ville thermale et où l’histoire de la ville de Lyon se résume à ses monuments religieux. Pas sûr que cela aurait été validé par le comité programmatique de l’éducation nationale", ont-ils critiqué. "Mettre l’Histoire à l’honneur oui, mais la manière choisie est déroutante. D’autant que nous ne connaissons pas la finalité du projet. Quel sort va être réservé aux 12 sites choisis sur photo ? Que vont devenir les 38 autres ?", ont-ils questionné.

"Cette vision, c’est vraiment prendre l’Histoire par le petit bout de la lorgnette. Outre ses oublis significatifs qui reviennent à façonner l’Histoire de France à sa manière, il oublie les femmes et les hommes qui ont fait l’Histoire. L’Histoire, ce n’est pas simplement des édifices. Le patrimoine est parfois immatériel. On cherche encore dans la liste les lieux qui ont pu être le théâtre de luttes sociales de combats pour l'égalité des droits. Cette opération n'est finalement qu’un support de plus pour le discours identitaire du candidat à la présidence des républicains. Trier ainsi la mémoire, en mettant sous le tapis ce qui le dérange, n'est-ce pas nier d'une certaine façon l’Histoire ?", a critiqué Myriam Laïdouni Denis, élue RCES au conseil régional et membre de la commission culture.