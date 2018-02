Les élèves de l’EM Lyon saluent la “transparence” de Laurent Wauquiez

En réaction au tollé médiatique qu’a suscité la diffusion d’extraits du cours de Laurent Wauquiez à l’EM Lyon, des élèves de l’école de commerce ont publié sur Twitter une tribune où ils défendent sa “transparence” et son “franc-parler”.

© Tim Douet Laurent Wauquiez

Des étudiants de Laurent Wauquiez sont montés au créneau pour défendre leur professeur après la polémique qu’a provoqué la diffusion d’un extrait audio de son cours dans l’émission Quotidien. Dans une tribune publiée sur Twitter, ces élèves de l’EM Lyon Business School déplorent “amèrement” cette enregistrement qui rompt “le climat de confiance” avec le président de la Région. Ils y décrivent un cours qu’ils considèrent comme “le point de vu d’un leader de droite et non une parole d’évangile” et leur permet de confronter leurs points de vue “avec un acteur important du jeu politique”. Ce dernier aurait “admirablement joué cette carte de la sincérité” lors de son intervention. De l’avis des auteurs de ce texte, l’extrait de Quotidien ne serait qu’une “compilation de phrases chocs, uniquement destinées à alimenter un buzz qui ne reflète en aucun cas le corps principal du cours”. De quoi faire revenir Laurent Wauquiez en classe les 16 et 17 mars prochains ?