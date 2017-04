Les électeurs de Mélenchon et de Fillon penchent pour Macron

Au lendemain du 1er tour de l'élection présidentielle, le sondage réalisé par Ifop Fiducial pour Sud Radio, Paris Match et Cnews place Emmanuel Macron vainqueur du second tour avec 60% des voix contre 40% pour Marine Le Pen, en partuclier grâce à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, de Benoît Hamon et de François Fillon.

Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen l'emportera au second tour de l'élection présidentielle le 7 mai prochain ? Selon le dernier sondage réalisé par Ifop-Fiducial, le candidat d'En marche l'emporterait largement avec 60% des voix contre 40% pour la candidate du Front National. La participation pour le second tour de l'élection présidentielle est évaluée à 74%, soit un taux d'abstention de 26%.

La France Insoumise se rabat sur Macron

Alors que Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de consigne de vote, les électeurs de ce dernier ont été interrogés par les sondeurs. Sur 100 électeurs du candidat de la France Insoumise, 51 déclarent voter pour Emmanuel Macron au second tour. Ils sont 19 % à se prononcer en faveur de Marine Le Pen et 30% à s'abstenir. Toujours à gauche, le message de Benoît Hamon pour empêcher une victoire du Front National semble porter ses fruits. Sur 100 électeurs du candidat du PS, ils seraient 80 à voter pour Emmanuel Macron, 12 à s'abstenir et 8 à apporter leur voix à Marine Le Pen.

L'électorat de Fillon particulièrement partagé

Si François Fillon a également appelé à faire barrage au Front National et a déclaré qu'il donnerait sa voix à Emmanuel Macron, les résultats du sondage témoignent d'un électorat extrêmement partagé. Sur 100 électeurs de François Fillon, 41 s'engageraient en faveur d'Emmanuel Macron, 33 en faveur de Marine Le Pen et 26 n'iront tout simplement pas voter.