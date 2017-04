Le 1er tour des présidentielles à suivre en direct sur Lyon Capitale

À partir de 8h ce dimanche et jusqu’à 20h, les bureaux de vote lyonnais seront ouverts pour accueillir les électeurs pour le 1er tour de l’élection présidentielle. Une fois la nuit tombée, retrouvez dans le direct de LyonCapitale.fr les réactions des élus locaux et des militants au sein des différentes fédérations ainsi que les résultats des candidats dans chaque commune de la métropole de Lyon.

©Tim Douet

La campagne est désormais close. L'heure du choix de milliers d'électeurs approche. Les Lyonnais ainsi que les Villeurbannais auront jusqu'à 20h pour se rendre dans l'isoloir ce dimanche 23 avril. Dans les autres communes de l'agglomération lyonnaise, les bureaux de vote fermeront en revanche à 19h. Si d'ordinaire le visage des finalistes pour le second tour est connu dès 20h, il se pourrait qu'il tombe cette année un peu plus tard. En cause, la loi récemment votée qui permet l'ouverture des bureaux pendant une heure supplémentaire, décalant ainsi l'heure du dépouillement, donc des résultats. Pour cette soirée électorale, la rédaction de Lyon Capitale sera mobilisée dans les différents QG des candidats pour recueillir les réactions des élus locaux, des soutiens des candidats et de leurs militants. Au fur et à mesure du dépouillement des votes, une carte interactive affichera le résultat des candidats dans chacune des communes du Grand Lyon.