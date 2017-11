Laurent Wauquiez tacle les macronistes, ce "ramassis d'opportunistes"

Le candidat à la présidence du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, a vivement critiqué ce dimanche matin les membres du mouvement d'Emmanuel Macron, La République en marche. Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a notamment tancé trois ex-membres de son parti.

©Tim Douet Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez n'a pas mâché ses mots envers Gérald Darmanin, Thierry Solère et Sébastien Lecornu, ce dimanche sur l'antenne d'Europe 1. Ces trois hommes politiques ont été exclus du parti Les Républicains à la fin du mois d'octobre, après avoir évoqué l'idée de créer un nouveau parti politique, "Agir".

Depuis, ils ont rejoint La République en marche (LREM). Et cela n'a pas vraiment plu au candidat à la présidence du parti de droite. "Ils partent à En Marche parce qu’ils ont échoué, parce que plus personne ne veut d’eux et qu’ils n’ont pas réussi à torpiller la droite, a tonné Laurent Wauquiez. Moi j'avance."

Wauquiez cite Mitterrand

Ce dernier a même cité un président socialiste, pour qualifier ses ex-alliés politiques : "Il y a une phrase de François Mitterrand que j’aime bien : "Sur le chemin de la trahison, il n’y a que le fleuve de la honte à traverser." Ils ont fini par le traverser, ce fleuve."

Puis Laurent Wauquiez a égratigné plus largement le mouvement LREM : "Cela ressemble de plus en plus à un ramassis d'opportunistes, assez éloigné de ce qu'est ma conception de la politique."

Le député socialiste Olivier Dussopt, entré au gouvernement lors du dernier remaniement, en a également pris pour son grade : "Il vaut mieux avoir les adducteurs souples", a ironisé Laurent Wauquiez, évoquant le fossé idéologique entre les différents macronistes.