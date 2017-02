Laurent Wauquiez se fait voter une indemnité logement de 60€ par nuit

"Pour ne pas dormir dans sa voiture", Laurent Wauquiez fait voter le remboursement de ses frais de logement lors de ses déplacements à Lyon. Le président de région réside en effet au Puy-en-Velay à 130km de la "capitale" d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que celui-ci impose des économies à la région, la décision a suscité le mécontentement du groupe socialiste qui demande avant tout plus de transparence.

© Philippe Desmazes / AFP Laurent Wauquiez, président LR du conseil régional.

Laurent Wauquiez n'est pas lyonnais. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes habite au Puy-en-Velay, à 130 kilomètres du conseil de région où se déroule aujourd'hui l'Assemblée plénière. Il va donc mettre au vote ce jeudi soir la possibilité pour lui-même de bénéficier d'une indemnité de séjour. Il s'agit d'une disposition légale lui permettant de se faire rembourser ses frais de séjour lors de ses déplacements à Lyon.

"Un vrai manque de cohérence"

Du côté du groupe socialiste, démocrate, écologiste et apparentés, ça coince pourtant. Baisse des indemnités des élus régionaux de 10%, plan d'économies de 75 millions d'euros et coupe dans les subventions aux associations – dont les associations LGBT+ et certaines associations culturelles -, depuis 2015 Laurent Wauquiez affiche clairement sa volonté de faire des économies. Or, "se faire payer un pied-à-terre lyonnais tout en mettant une pression considérable sur les Auvergnats et les Rhônalpins pour réduire les dépenses de la Région de 75 millions d'euros par an, il y a là, pour le moins, un vrai manque de cohérence et une - très légère ! - contradiction... !" affirment les élus de l'opposition par la voix de Jean-François Débat.

La transparence au cœur du débat

Ils voteront l'indemnité cependant, à condition d'obtenir des garanties supplémentaires de transparence. L'opposition, qui a demandé un chiffrage à la commission des finances, n'a pas eu de réponse. Le groupe socialiste a par ailleurs déposé un amendement demandant la publication chaque année du montant de cette indemnité de séjour. Les proches de Laurent Wauquiez répondent : "Il nous est impossible de donner une somme fixe puisque l’indemnité de séjour fonctionne "en raison des frais engagés", sur remboursement de factures pour les repas et les nuitées". Le cabinet de Laurent Wauquiez a fait savoir à la presse que ce remboursement se ferait à hauteur de 60 euros par nuit.

Il ne s'agit pas d'une augmentation

Pas question donc pour Laurent Wauquiez de "s'augmenter en douce" comme le suggère le maire PS de Bourg-en-Bresse dans son communiqué. "Ce n'est pas de l'argent de poche. Il ne va pas partir en vacances ou s'acheter des clopes avec. [...] La région est immense. Quand Laurent Wauquiez est à Lyon, il a deux heures de route pour rentrer chez lui. Cette indemnité c'est pour qu'il ne dorme pas dans sa bagnole", ont répondu les membres de son cabinet à L'Express.

Un timing qui dérange

Les élus socialistes pointent pourtant un "sens du timing" déconcertant. Alors que Laurent Wauquiez est à la tête de la région depuis 2015, "cette demande intervient quatre mois seulement avant la fin de son mandat de député". En effet, suite à la loi sur le non-cumul des mandats, Laurent Wauquiez doit dire adieu à sa rémunération de député. Frédéric Poignard y voit une simple coïncidence : "C'est simplement pour se mettre en conformité avec la loi, auparavant il bénéficiait du régime de droit commun dont bénéficient tous les élus du conseil régional, le cas aurait pu être litigieux."