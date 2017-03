Laurent Wauquiez recrute un commissaire de police à la Région

Pour "piloter la politique sécurité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes", Laurent Wauquiez a recruté le commissaire de police nationale Philippe Dussaix, qui a pris ses fonctions le 1er mars.

©MAXPPP

La sécurité n'est pas, en principe, une compétence régionale. Pourtant, Laurent Wauquiez vient d'engager le commissaire de police nationale de La Seyne-sur-Mer dans le Var en qualité "d'expert de la sécurité pour Auvergne Rhône Alpes". Depuis le 1er mars, Philippe Dussaix est chargé, pour le compte de la région, "d'assurer une veille régionale en terme de sécurité, d'accompagner la direction générale des services dans la mise en oeuvre des actions, notamment sur la sécurisation des lycées, des gares et leurs alentours, sur l'équipement des TER et le déploiement des équipes de sûreté ferroviaires, d'identifier les risques en matière de cyber-sécurité et d'entretenir les relations de la Région avec les autorités de police et de la gendarmerie nationale". Issu de la 63e promotion de l’École nationale supérieure de police de Lyon, il a notamment passé plusieurs années à la brigade criminelle du 36, quai des Orfèvres à Paris et a été le commissaire de Montceau-les-Mines en Saône et Loire.