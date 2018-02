Laurent Wauquiez “n’a pas respecté le deal” avec l'EM Lyon

Si l’EM Lyon n’a pas encore réagi publiquement à la diffusion de l’enregistrement de Laurent Wauquiez, le Parisien dévoile que règne en interne un certain émoi sur les suites à donner à l’incident.

© Google Street View EMLyon Business School

Selon une information du Parisien, la diffusion de l’enregistrement de Laurent Wauquiez lors de son cours consacré aux “grands enjeux de société et de géopolitique” à L’EM Lyon aurait créé un certain émoi au sein de l’école de commerce. Si celle-ci n’a pas encore réagi publiquement à l’incident, une source du quotidien au sein de l’institution révèle que “Laurent Wauquiez n’a pas respecté le deal”. Il était convenu entre l’école et le président LR de limiter ses interventions apolitique. “S’il utilise ce cours pour déraper sur la politique, ça ne va pas”, continue la source, laissant planer le doute sur la prochaine leçon de l’homme politique. Laurent Wauquiez reviendra-t-il à l’EM Lyon ? Pour le moment, le sujet serait matière à réflexion pour les instances de l’EM Lyon après cette incartade qui “bafoue” les “valeurs” de l’école. Et même si celle-ci décide de l’accueillir à nouveau entre ses murs, la promesse de ne pas faire sortir d’information de la salle de classe a été brisée entre le professeur et ses élèves, au risque que la leçon ne devienne "le bullshit [les bêtises] que je peux sortir sur un plateau médiatique" comme l'avait prévenu Laurent Wauquiez. D’autant plus que le chef de file de la droite a évoqué la possibilité de donner des suites judiciaires après la diffusion de l’enregistrement.