Laurent Wauquiez a-t-il menti sur la création du logo de la région ?

Selon les élus RCES, Laurent Wauquiez aurait menti en déclarant que le nouveau logo de la région avait été réalisé “en interne”, donc “sans surcoût”. Le conseil régional aurait passé un marché de 30 000 euros avec une agence de communication.

©DR Logo région Auvergne-Rhône-Alpes

Un logo "fait en interne"… vraiment ? Laurent Wauquiez a longtemps déclaré que la nouvelle charte graphique choisie pour marquer la fusion entre les régions Auvergne et Rhône-Alpes avait été réalisée "en interne", donc "sans surcoût". Un argument utilisé peu après la victoire aux élections régionales du candidat Les Républicains pour marquer sa différence avec l'ancienne majorité de Jean-Jack Queyranne qui avait dépensé près de 1,3 million d'euros pour refaire l’identité visuelle de la collectivité.

Le groupe RCES a cependant été interpellé par un article publié sur le site de l’agence de communication Grapheine qui indique avoir été chargée de "concevoir la nouvelle architecture de marque régionale" et avoir travaillé "six mois en étroite collaboration avec le service communication de la Région". "Notre travail s'appuie sur un logo simple, fort et accessible dans sa forme, un signe qui synthétise les trois symboles forts de ce territoire", précise l’agence sur son site Internet. L’article est illustré par une addition du logo de l’ancienne région Auvergne et de celui de l’ancienne région Rhône-Alpes dont la somme est le nouveau logo. Logo d'ailleurs rapidement détourné à l'époque.

“Si tel est le cas, il s’agirait d’un mensonge public”

Selon le groupe politique, "la liste des marchés notifiés pour l’année 2016 indique que la Région a passé un marché fractionné à bons de commande avec cette agence pour un montant de 30 000 euros." "Une nouvelle fois, Laurent Wauquiez se prendrait-il les pieds dans le tapis ? s'interroge l'élue RCES Corinne Morel-Darleux. Quand on pense que le personnage se targue de rectitude et d'exemplarité, qu'en plus il se rêve un destin présidentiel... Diable. Espérons que tout ça finisse enfin par déciller, de la Région aux LR : le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a matière à réflexion." Du côté du groupe socialiste, Jean-François Debat s'est dit "fortement interpellé par cette information, au vu des déclarations passées de Laurent Wauquiez". "Nous allons questionner le président de la région pour lui demander d'expliquer si oui ou non une agence de communication a travaillé sur ce logo. Si tel est le cas, il s'agirait d'un mensonge public", a-t-il ajouté. Selon Jean-Charles Kohlhaas, le conseil régional a déjà dépensé "3,6 millions d’euros pour habiller les TER aux couleurs du nouveau logo".

"Pas de sujet" pour la région

"C'est la déclinaison architecturale de marque, mais ça n'a rien à voir avec le logo qui a bien été fait en interne", a répondu la région. "Pour nous il n'y a pas de sujet. L’agence en fait peut-être trop sur son site internet mais pour nous c'est normal d'avoir fait faire ça par une agence afin de définir la chartre graphique en fonction des cibles : lycée, ter etc... Si on l'avait fait en interne ça aurait coûté plus cher parce que nous ne sommes pas des spécialistes", a conclu le conseil régional.