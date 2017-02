La météo va-t-elle perturber le meeting d’Emmanuel Macron ?

Les 17 000 personnes qui sont attendues au meeting d’Emmanuel Macron ne pourront pas toutes s’installer dans le palais des Sports de Gerland. Si un dispositif extérieur va être installé pour les accueillir, il pourrait être compromis par les mauvaises conditions climatiques attendues ce samedi.

© Tim Douet Palais des Sports de Gerland, le 3 février.

L'affluence va être supérieure à ce qui était prévu au meeting d'Emmanuel Macron. Plusieurs sources avancent un chiffre de 17 000 personnes qui pourraient se rassembler au palais des Sports de Gerland. Une foule trop importante pour l'enceinte, qui ne dispose que d'un peu plus de 7 000 places.

Pour faire face à cette affluence et satisfaire tout le monde, les organisateurs ont décidé d'installer des écrans géants à l’extérieur, confie l'entourage d'Emmanuel Macron. Ces écrans seront "mis en place au dernier moment en fonction des besoins", explique un militant, qui estime cependant que le chiffre de 17 000 personnes est "fantaisiste même si on l’espère".

Un lourd dispositif qui sera assuré par les militants d’En Marche et par une entreprise de sécurité privée. Mais le dispositif pourrait être compromis par les conditions climatiques. Météo France annonce en effet de la pluie jusqu'à 16h ce samedi et des vents soufflant en rafales à 65 km/h. Des conditions climatiques qui inquiètent les services de l'État. Pourtant, Bruno Bonnell, référent du mouvement En Marche dans le Rhône, se veut rassurant : "Notre dispositif de sécurité sera à la dimension de l’événement. Entre les forces de l’ordre et nos militants du service de sécurité, notre plan de sécurisation est très sophistiqué."

