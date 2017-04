“L’objectif est de rassurer tous ceux qui n’ont pas voté pour Macron”

En direct du QG d’Emmanuel Macron à Lyon, Bruno Bonnell, le référent En Marche dans le Rhône, a réagi au score du premier tour du candidat En Marche et évoqué la stratégie à adopter pour son mouvement.

© Tim Douet Bruno Bonnell

Lyon Capitale : Que pensez-vous de ce scénario ?

Bruno Bonnell : C'était un scénario possible. On hésitait entre trois autres. Mais on ne souhaitait pas spécialement voir Mme Le Pen à ce niveau-là. Il faut appeler ses électeurs à venir rejoindre nos équipes pour changer leur vision du monde. Il ne faut pas être semblable pour être rassemblés. On a un projet pour la France et il faut apporter toutes les énergies que l'on peut rapporter. Aujourd'hui, l'objectif est de rassurer tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron et de leur dire de choisir le camp du progrès et d'une vision du futur plutôt que le camp de la nostalgie, de la haine et du non-mélange.

Quelle stratégie adopter désormais ?

Le second tour est jouable si l'on est pédagogique. Il faut expliquer aux gens que ce n'est pas par habitude et idéologie qu'il faut voter, mais qu'il faut voter pour une vision expliquée, répétée, à travers les prismes que sont l'innovation, l'environnement, la mondialisation, pour revenir sur la scène internationale avec fierté.