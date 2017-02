L’acteur Franck de Lapersonne témoigne son soutien au FN à Lyon

C’est certainement la surprise de cette première journée des “assises présidentielles” du FN à Lyon. Avec un discours endiablé, l’acteur Frank de Lapersonne s’est positionné comme un fervent soutien de Marine Le Pen.

© Amélie James Franck de Lapersonne aux Assises présidentielles du FN, le 4 février 2017 à Lyon.

“Je l’aurai un jour, je l’aurai.” Traditionnellement, c’est à cette réplique de publicité télévisée que l’on associe l’acteur Franck de Lapersonne. Celui qui a plutôt l’habitude de jouer le client mécontent est monté sur scène, ce samedi à Lyon, aux Assises présidentielles du FN. C’est dans un discours endiablé que l’acteur a montré son engagement “total et entier” auprès de Marine Le Pen.

Celui qui au départ a fait mine d’être angoissé par “cette propulsion sur le devant de la scène” a très vite affirmé sa détermination quant à la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle. Lors de son allocution, qui a duré une dizaine de minutes, Franck de Lapersonne s’est positionné comme un fervent soutien de la candidate frontiste, critiquant sans détour chacun de ses concurrents.

Face à un public enflammé, l’acteur scandait : “Vos droits, vos droits, crie Macron. Mais de quels droits parle-t-il, le droit de bouffer du sandwich jusqu’à la fin de sa vie dans une voiture roulant sur la plateforme Uber ?”

“Victor Hugo n’a pas appris l’arabe à l’école”

Celui que l’on avait plutôt l’habitude de voir dans la série télévisée Palace s’est également attaqué aux sujets sociétaux qui opposent les candidats à quelques mois de la présidentielle : “Dessiner une carte, ça commence par dessiner des frontières. Voilà trop longtemps que l’on essaie de nous persuader que la France n’existe plus, qu’elle n’est plus qu’un ingrédient secondaire dilué dans un cocktail fadasse de cultures exotiques.”

Très vite, la ferveur de l’acteur gagne la foule, qui se met à scander “On est chez nous !” Emporté par les applaudissements, Franck de Lapersonne conclut : “Parce que Molière n’était pas un matelassier, parce que Victor Hugo n’était pas un vitrier, que Molière ne parlait pas l’anglais et que Victor Hugo n’a pas appris l’arabe à l’école. Et moi, ça me fait plaisir de le savoir !”