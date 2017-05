Képénékian exprime "sa grande fierté" après la nomination de Collomb

​Georges Képénékian, premier adjoint au maire de Lyon a fait par de sa fierté de voir Gérard Collomb nommé ministre de l’Intérieur.

@Tim Douet

"Je ressens une grande fierté, en tant que Lyonnais et premier adjoint au Maire de Lyon, à la nomination de Gérard Collomb au poste de ministre de l’Intérieur, poste central dans le dispositif de l’État. C’est une belle reconnaissance du travail réalisé pour le développement de la Ville et de la Métropole de Lyon avec un engagement exceptionnel. Son expérience dans la gestion des grandes villes et des réformes territoriales sera un atout majeur dans sa mission auprès des villes, des métropoles et des autres territoires de notre pays. On sait aussi son attachement aux questions de sécurité des citoyens, comme une exigence républicaine. Homme de progrès, de réformes, humaniste et Européen convaincu, toutes les valeurs qui l’animent l’ont amené à soutenir dès le départ la démarche d’Emmanuel Macron. Ce sera un atout dans le nouveau projet politique pour la France", a écrit dans un communiqué l'adjoint à la culture de Gérard Collomb.