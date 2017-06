Jean-Luc Fugit (LREM) : "Je suis un social-démocrate"

Jean-Luc Fugit de la République En Marche va se retrouver au second tour des élections législatives de la 11e circonscription du Rhône face à Georges Fenech, candidat Les Républicains.

© Tim Douet Jean-Luc Fugit

S'il est surpris de l'avance qu'il a sur son adversaire des Républicains, Jean-Luc Fugit avait pour autant pressenti la vague qui venait pour son parti. Il s'explique : "je sentais que nous étions bien perçus grâce à l'espérance générée par Emmanuel Macron. J'ai passé beaucoup de temps à présenter mon profil, à expliquer le programme d'Emmanuel Macron, à expliquer comment je voyais le rôle de député." Ancien membre du parti socialiste, il considère avant tout comme "un homme de centre gauche, un social-démocrate très sensible aux questions de l'écologie." Ses sensibilités socialistes seront selon lui un avantage pour tous les députés de l'Assemblée nationale qui pourront "travailler ensemble". "Le garant de la cohérence c'est notre envie de nous dépasser, de s'inscrire dans une démarche de progrès, d'une France ouverte et progressiste et d'améliorer la situation quotidienne des Français. […] Tant qu'il y a plus de points de convergence que de divergence, et c'est le cas chez nous, on peut parler d'un ensemble progressiste, humaniste et européen. On va apporter notre sensibilité et surtout pas créer des clans pour avancer ensemble." Selon lui, le point fort de la campagne des marcheurs réside avant tout dans "l'humilité et la détermination."

