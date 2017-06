Jean-Luc Fugit (LREM) : "Il va falloir se mettre au travail très vite"

Le candidat vainqueur dans la 11e circonscription est bien conscient de l'attente des Français. Animé par une volonté d'agir rapidement, il présente son profil en tant que député.

© Tim Douet Jean-Luc Fugit

"Je veux être un député de proximité, à temps plein, donc je vais mettre mes activités professionnelles entre parenthèses le temps de m'organiser. Je vais me rendre très disponible pour la circonscription, pour les élus, pour les concitoyens pour travailler à l'Assemblée nationale sur les différents projets de loi. Je vais créer la proximité en allant à la rencontre des citoyens." Un projet que Jean-Luc Fugit, candidat La République En Marche, compte bien tenir dans le temps. "De nombreuses réformes attendent ce pays. Les Français nous attendent, que ce soit le président, le gouvernement ou la majorité présidentielle, nous sommes très attendus et nous en avons conscience, c'est pour cette raison que nous allons nous mettre très rapidement au travail avec en ce qui me concerne beaucoup d'humilité et de détermination." Il veut agir rapidement : "Il faut bien penser que nous avons cinq ans pour faire réussir la France, et qu'il va falloir se mettre au travail très vite."