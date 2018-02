Jean-Jack Queyranne "choqué" que l'EM Lyon rémunère Laurent Wauquiez

L'ancien président PS de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne, se dit "choqué que Laurent Wauquiez soit rémunéré pour aller donner des cours spéciaux à l'EM Lyon".

© Lyon Capitale Jean-Jack Queyranne et Laurent Wauquiez (montage LC).

"Ce qui m'étonne, c'est qu'un président de région - de plus président d'une grande formation politique qui serait la première formation d'opposition - aille faire des ménages". Pour Jean-Jack Queyranne, ex-président du conseil régional, le fait que l'EM Lyon rémunère Laurent Wauquiez pour des cours "spéciaux" à l'EM est "totalement incongru". Face aux propos tenus dans l'enceinte de l'EM Lyon par son successeur et dont des extraits ont été diffusés par l'émission Quotidien, il met en avant que lorsqu'il était en fonction, ses interventions au sein des universités et des écoles se faisaient "sans rémunération". "Cela fait partie du rôle public d'expliquer ce que peut être l'action publique, l'organisation de l'Etat ou le rôle des collectivités, c'est pour cela que nous avons les indemnités qui correspondent à notre mission" déclare-t-il tandis que le député LREM et président du conseil d'administration de l'EM Lyon, Bruno Bonnell, confiait ce matin que la rémunération de Laurent Wauquiez pour une série de cours s'établissait à 1 900 euros.