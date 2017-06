Hubert Julien Laferrière (LREM) : ''ça allait être un combat serré’’

Vainqueur de la 2e circonscription du Rhône face à Nathalie Perrin-Gilbert, le candidat LREM a échappé de peu à la défaite.

©Tim Douet Hubert Julien Laferrière à la préfecture

Hubert Julien-Laferrière emporte ces élections avec seulement 53% des voix malgré un score plus important dimanche 19 juin : ''j’avais une grosse avance au premier tour, mais on voyait bien que Nathalie Perrin-Gilbert avait une réserve de voix plus importante. Je savais que ça allait être un combat serré’’, a détaillé le nouveau député. D’après lui, la parole anti-Macron aurait également eu un impact sur les résultats de ce second tour, ce qui aurait alors : ''servi la campagne de Nathalie Perrin-Gilbert’’. Il est notamment revenu sur le taux important d’abstention pour ce deuxième tour : ''nous sommes tous préoccupés par le poids de l’abstention. Ça veut dire qu’il y a un long chemin pour réconcilier les Français avec la politique.’’ Malgré tout, le député se félicite de cette victoire ''d’autant plus quand on a persévéré pendant dix ans’’ termine-t-il.