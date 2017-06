Hubert Julien-Laferrière (LAREM) : "Je suis un homme de gauche."

Maire du 9e arrondissement et candidat La République En Marche de la 2e circonscription, Hubert Julien-Laferrière se retrouvera contre Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement. Sans appeler aux votes, il cherche avant tout à "rassembler".

© Tim Douet Hubert Julien-Laferrière

"Si je suis élu député, je souhaite pouvoir continuer à travailler avec les électeurs, avec les citoyens", annonce-t-il. Une volonté de rester proche des électeurs qui selon lui ont envie de suivre le nouveau président : "Aujourd'hui la France est de nouveau un peu en marche, et je pense que les gens ont envie de confirmer cela, qu'Emmanuel Macron ait une majorité forte pour pouvoir avancer." Poursuivre la vague macroniste, mais en restant fidèle à ses premières tendances, la gauche : "Je suis un homme de gauche et je le reste. Si j'ai adhéré au projet d'Emmanuel Macron, c'est parce qu'il a construit son projet en sillonnant la France pendant six mois, en rencontrant les Français, en faisant un diagnostic et en faisant un projet crédible et qui marche dans les territoires." Une proximité qui n'est pas incompatible avec sa proximité au monde de l'entreprise. "Je me reconnais en tant qu'homme qui est engagé à gauche pour libérer l'entreprise parce que c'est en créant les richesses qu'on peut mieux les répartir et réduire les inégalités", affirme-t-il. Quant à ceux qui le rendront député au second tour, Hubert Julien-Lafferière pense les trouver chez "les électeurs qui ont envie de voter pour moi au second tour, c'est-à-dire ceux qui croient en ce que je défends du programme d'Emmanuel Macron."

