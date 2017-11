Gérard Collomb surnommé “Son Altesse Sénilissime”

À l’aube d’un possible remaniement ministériel, Gérard Collomb semble critiqué en coulisses. L’ancien maire de Lyon y serait même surnommé “Son Altesse Sénilissime”.

©Mathilde Régis Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur

Alors qu’un remaniement (limité) du gouvernement est attendu mi-novembre, “les spéculations et vacheries vont bon train”, selon Le Parisien dans les couloirs ministériels. Le journal révèle notamment que Gérard Collomb est jugé très “fatigué” et régulièrement attaqué sur son âge (il a eu 70 ans en juin). L’ancien maire de Lyon serait même surnommé “Son Altesse Sénilissime”. Une source citée par le quotidien estime que le ministre de l’Intérieur serait presque inutile. D’ailleurs, “toutes les décisions sont prises à l’Élysée”, critique le patron d’une direction de l’Intérieur.

Déjà en mai, la nomination de Gérard Collomb au ministère de l’Intérieur laissait dubitatif dans le milieu préfectoral : “On doute de la pertinence du choix de Gérard Collomb pour la place Beauvau, parce que l’Intérieur est un ministère exigeant physiquement, où il faut de la force physique et émotionnelle. Il faut aller sur les accidents de la route, les inondations et les attentats. C’est un boulot usant.” La même source confiait déjà à l’époque que l’Intérieur aurait pu échapper au maire de Lyon à cause de son âge.

S’il est critiqué en coulisses, Gérard Collomb semble pourtant plutôt populaire. Selon le tableau de bord Ifop-Fiducial d’octobre, il fait même partie du Top 20 des personnalités politiques préférées des Français avec 41 % d’opinions favorables alors que 26 % des sondés disent ne pas assez le connaître pour le juger. Une popularité en progression de 6 points par rapport à septembre.

Selon Le Parisien, Gérard Collomb n’est pas le seul ministre à être moqué. Jean-Yves Le Drian est ainsi qualifié d’“inexistant” et Jacques Mézard, Stéphane Travert ou Brune Poirson jugés “gaffeurs” ou “transparents”.