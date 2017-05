Gérard Collomb se "félicite de la nomination d’Édouard Philippe"

Dans un communiqué envoyé par En Marche Lyon, le maire de Lyon s’est félicité de la nomination d’Édouard Philippe au poste de Premier ministre.

Capture d'écran Gérard Collomb, sénateur-maire PS de Lyon.

Dans un communiqué, Gérard Collomb s’est "félicité" de la nomination d’Édouard Philippe comme Premier ministre. "Maire du Havre, il connaît en effet les préoccupations quotidiennes des Français et saura répondre à leurs attentes", a poursuivit le maire de Lyon.

Une nomination qui "illustre la volonté du Président de la République de rassembler largement tous nos concitoyens pour donner un nouvel élan à la France", a-t-il encore ajouté. Le profil du nouveau Premier ministre va servir à la mobilisation de la France a conclu Gérard Collomb : "La campagne électorale dernière a révélé la profondeur des fractures que traverse notre pays, la désespérance qui avait gagné un certain nombre de Français. Mais elle a aussi montré qu’il y avait dans notre pays beaucoup d’énergie, de volonté, de renouveau. Il faut savoir les mobiliser. Le président de la République et le Premier ministre vont s’y attacher dans les semaines et les mois qui viennent. Ils sauront faire aller à nouveau la France de l’avant et redonner confiance aux Français".