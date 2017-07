Gérard Collomb "minister from police" en déplacement à Montmartre

Dans un échange plutôt sympathique lors d'un déplacement à Montmartre pour mettre en avant la sécurité des lieux touristiques parisiens, Gérard Collomb s'est présenté auprès de deux jeunes mariés malaisiens dans un anglais au fort accent lyonnais.

© BFMTV Gérard Collomb en déplacement à Montmartre

Afin de rassurer les touristes, Gérard Collomb s'est offert une petite ballade dans les rues de Montmartre ce vendredi 21 juillet pour évaluer la sécurisation des lieux touristiques de Paris. D'un naturel avenant, l'ancien maire de Lyon s'est alors dirigé vers un couple de jeunes mariés malaisiens assis en terrasse. Dans un anglais au fort accent lyonnais, le ministre s'est présenté.

"I am the minister... From police", leur a-t-il lancé avant de leur proposer de prendre une photo avec lui, ce que les deux mariés ont accepté avec sourire. Durant sa sortie, Gérard Collomb a aussi rencontre des forces de sécurité qui surveillent le Sacré-Coeur et Montmartre et échangé avec la Garde républicaine qui assure la sécurité du secteur.