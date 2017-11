Gérard Collomb : "Castaner, il est dans l'action en rêvant"

Invité de l'émission "Questions politiques" sur France Inter, Gérard Collomb n'a pas été très clair à propos de l'envie de Christophe Castaner de prendre les rênes du Mouvement En Marche.

© Mathilde Régis Gérard Collomb tractant pour le meeting d’Emmanuel Macron – Lyon, janvier 2017.

"La question de savoir si je rêvais de devenir délégué général du parti revient souvent. Ce n'est pas un rêve, mais c'est une chance, un honneur, un devoir," a lancé ce samedi Christophe Castaner dans le discours suivant son élection comme délégué général du mouvement En Marche. Une déclaration qui a interrogé les journalistes de l'émission "Questions politiques" qui recevaient ce dimanche pendant deux heures Gérard Collomb. Christophe Castaner ne rêvait-il vraiment pas de prendre la tête du mouvement ? À cette question, voici la réponse de Gérard Collomb."Je crois qu'il avait envie, c'est ce qu'il a fait de toute la campagne. C'est un de ceux, sans doute, qui ont animé le plus de meetings". Les journalistes insistent. Gérard Collomb tente alors de se dérober par l'humour et répond en souriant. "Vous savez, c'est un réaliste Castaner, donc il rêve dans l'action. Et il est dans l'action en rêvant". Décidément, il n'est pas si aisé de comprendre le langage du "nouveau monde" que souhaitent incarner les marcheurs.