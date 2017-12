En récompense de ses années de service en tant que médecin, le maire de Lyon, Georges Képénékian, va recevoir la Légion d’honneur.

© Tim Douet Georges Képénékian au conseil municipal.

Emmanuel Macron l’a confirmé par décret ce samedi : Georges Képénékian fait partie des 336 personnes décorées de l’ordre national de la Légion d’honneur aux côtés de Véronique Colucci, la veuve de Coluche, et de Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin. C’est à la proposition du ministère des Solidarités et de la Santé que le maire de Lyon va devenir chevalier de la Légion d’honneur. Une récompense justifiée, selon le ministère, par ses 43 années de service comme médecin et ancien chef de service d’urologie du centre hospitalier Saint-Joseph/Saint-Luc.

Gérard Collomb va décorer la commissaire Corinne Groult-Maïsto

Parmi les autres Lyonnais qui recevront la plus haute décoration honorifique française, on retrouve la commissaire divisionnaire de la police technique et scientifique d’Ecully, Corinne Groult-Maïsto, élevée au rang de chevalier par Gérard Collomb. François Turcas, le président de la CPME du Rhône, va lui passer de son statut de chevalier, obtenu il y a onze ans, à celui d’officier de la Légion d'honneur sur proposition du ministère de l’Économie et des Finances.