G.Rambaud (DLF) : "On a perdu mes professions de foi"

Le Candidat Debout la France va faire un recours en invalidation de l'élection du 1er tour dans la 10e circonscription du Rhône : il assure que "la totalité de ses professions de foi ont disparu" et déplore que l'opposition à Emmanuel Macron "étant éclaté", elle "n'était plus lisible".

© Tim Douet Gerbert Rambaud

Gerbert Rambaud croit être "un cas unique dans le département": "les électeurs n'ont eu aucune profession de foi de ma part" indique-t-il, annonçant un recours en préfecture, mais aussi contre le prestataire pour obtenir un remboursement des frais. Avec un score bien plus faible qu'au 1er tour des présidentielles au niveau national, Gerbert Rambaud ne saurait pas dire si le parti paye leur alliance avec le Front National pour le second tour de la présidentielle. "Les français n'ont pas compris comment faire vivre une opposition face à Emmanuel Macron puisque l'opposition étant tellement éclatée qu'elle n'était plus lisible". "Nous sommes maintenant à voir comment dans l'avenir nous allons pouvoir faire vivre une réelle opposition alors qu'on va avoir un président ultra-puissant, avec une assemblée à ses ordres avec des députés qui ne savent pas ce qu'est le travail de député et qui vont être complètement coaché par des fonctionnaires désignés par Emmanuel Macron, comme il le fait déjà avec ses ministres" poursuit-il. Gerbert Rambaud ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour des législatives dans la 10e circonscription du Rhône, qui se jouera entre la candidate LR Sophie Cruz et le candidat La République en Marche, Thomas Gassilloud.

