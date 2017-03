G.Fenech "ne doute pas qu'Alain Juppé prenne ses responsabilités"

"Il faut bien que nous ayons notre recours" indique l'ancien magistrat à Lyon Capitale. Ce matin sur France Info, le député Georges Fenech appelait "tous les élus responsables" à adresser au Conseil Constitutionnel leurs parrainages pour Alain Juppé.

© Tim Douet Le député (LR) du Rhône Georges Fenech.

"J'espère que le ralliement sera le plus large possible" indique le député du Rhône à Lyon Capitale. Invité sur France Info ce matin, Georges Fenech estime, à l'inverse de la ligne de défense de François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs présumés de ses proches, qu'il n'y a "pas de complot institutionnel, pas de justice ni de presse qui s'acharne contre François Fillon". Dans le même temps, le député Les Républicains et ex-magistrat appelait "les élus responsables" à adresser au Conseil constitutionnel des parrainages pour Alain Juppé. "Cet appel à parrainage est à titre conservatoire" rappelle-t-il. En effet, selon les informations diffusées par le Conseil constitutionnel, François Fillon a déjà dépassé la barre des 500 parrainages nécessaire à se présenter à l'élection présidentielle."Il faut bien que nous ayons notre recours" poursuit Georges Fenech, qui souhaite que la droite puisse avoir un candidat dans tous les cas de figure et qui annonce apporter lui-même son parrainage à Alain Juppé.

"Si Alain Juppé est le seul recours, je ne doute pas qu'il prenne ses responsabilités"

Pour le député, il est encore trop tôt pour connaître la portée de son appel. S'il indique "échanger avec Bruno Le Maire", qui a annoncé se retirer de la campagne de François Fillon ce mercredi, il précise que le choix de rejoindre Alain Juppé est "un choix qui lui appartient". L'UDI a également fait part de sa volonté de "suspendre" leur participation à la campagne de François Fillon, sans encore indiquer vers quelle personnalité le parti pourrait se tourner. Si selon l'entourage du maire de Bordeaux, "Alain Juppé est prêt, depuis le début", ce dernier avait précisé sa position sur son compte Twitter le 6 février dernier : " Clairement et définitivement, c'est non. Et vous me connaissez, non c'est non !". Une réponse catégorique que Georges Fenech ne considère pas à la vue des rebondissements de cette campagne. "Si Alain Juppé est le seul recours, je ne doute pas qu'il prenne ses responsabilités" précise-t-il à Lyon Capitale. Sarkoziste de toujours, Georges Fenech s'écarte de la ligne du candidat qu'il soutenait à la primaire, qui, selon une source citée par Le Monde, ne voudrait pas revoir Alain Juppé revenir dans la course et incarner un "plan B".