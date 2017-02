En Chine, Wauquiez participe à une levée de fonds pour Fillon

Durant son voyage en Chine Laurent Wauquiez, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes en aurait profité pour participer à une levée de fonds pour François Fillon auprès d’expatriés français de Shanghai.

© Tim Douet Laurent Wauquiez, à l’hôtel de région, le 15 septembre 2016.

Dans un papier à paraître dans son journal de demain, Le Canard Enchainé relate la petite levée de fond à laquelle a participé Laurent Wauquiez durant son voyage en Chine entre le 12 et le 17 février dernier. Accompagné d'une délégation d'une cinquantaine de chefs d'entreprise, le président du conseil régional en a profité pour rencontrer des Français expatriés le 13 février à 21 heures dans un hôtel Sofitel de Shanghai.

"Laurent Wauquiez conseiller politique de François Fillon sera, ce lundi, l'invité du comité de soutien Chine pour une rencontre autour du redressement et du processus de réforme dans lequel doit s'engager notre pays", peut-on lire dans l'annonce du parti diffusée par Le Canard Enchainé.

Le journal rappelle que ce voyage a été validé par l'assemblée permanente de la région le 9 février dernier et financé par cette dernière pour "renforcer la coopération entre la région et la ville de Shanghai". "Or la mission ne consistait en rien à aller collecter pour Fillon au frais de la région", conclu le palmipède.