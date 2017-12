Des policiers mobilisés pour transporter les Collomb pendant les fêtes

Pour les fêtes, Gérard Collomb aurait prévu un dispositif composé de deux véhicules de police et quatre policiers pour assurer le transport de sa famille du 23 décembre au 2 janvier selon Le Point.

©Tim Douet Caroline Collomb au QG de la République en Marche pour le second tour de l'élection présidentielle

Selon le journal Le Point, Gérard Collomb aurait convié sa famille, neuf personnes ... et un chat, à Paris du 23 décembre au 2 janvier. Le ministre de l'Intérieur aurait alors demandé à son cabinet de "trouver des policiers et des véhicules disponibles durant cette période où les effectifs se raréfient en raison des congés". Deux fonctionnaires du SDLP, spécialisé dans le transport et la protection de personnalités seraient réquisitionnés pour l’occasion. Les deux policiers seront chacun accompagnés assistés par un autre gardien de la paix.

Pendant la période des fêtes, ce dispositif sera utilisable à loisir par la famille Collomb selon Le Point. "Il s'agit bien d'une mission taxi comme on dit dans le jargon. Parfois, notre service est utilisé pour le confort de quelques-uns, il sert à faire briller un VIP. Alors que notre mission relève de la sécurité d'État", s'emporte un officier de sécurité cité par nos confrères. Contacté par l'hebdomadaire, le cabinet du ministre n’a pas nié et a répondu que "certes un véhicule est mobilisé pour l'épouse et les filles du ministre. Mais la famille qui vient le voir dispose de son propre véhicule, qui sera d'ailleurs stationné dans la cour Beauvau."