Des bonbons "sans gélatine de porc" à Bron cristallisent un débat

La demande aux parents d'élèves d'une enseignante d'une école maternelle de Bron : apporter des bonbons sans gélatine de porc pour le carnaval, avait fait réagir le conseiller municipal Les Républicains, Yann Compan, qui estimait la laïcité des écoles de la République "bafouée". Le président des parents élus indépendants de l'école, Khalifa Omrani, lui a adressé une lettre ouverte pour "rappeler que la laïcité ne doit pas être l'effacement de l'identité musulmane, l'abandon de ses traditions et la coupure avec ses racines culturelles".

Le représentant de la moitié des parents d'élèves qui siègent à l'école maternelle de Bron a adressé une lettre ouverte au conseiller municipal Les Républicains, Yann Compan. Quelques semaines plus tôt, une enseignante avait demandé aux parents d'élèves d'apporter des bonbons sans gélatine de porcs pour le carnaval. Quand ce dernier considère la demande de l'enseignante comme "une entorse caractérisée aux principes de la laïcité" et demande au maire de "procéder à un rappel à la loi", le président des parents élus indépendants souhaite "éclairer son regard sur ces faits qui sont très banals à [ses] yeux". "Il s'agit de l'initiative d'une maîtresse débutante qui a crût bien faire pour faire participer un maximum d'élèves au goûter du carnaval" indique Khalifa Omrani, avant de fustiger un aveuglement par la laïcité "quand il s'agit d'enfants musulmans" et d'évoquer "une sorte d'intégrisme laïciste et assimilationniste invoquant indûment la République". "Une communauté ne peut imposer son régime alimentaire fondé sur une prescription religieuse à l’ensemble des élèves, sinon il s’agit de discrimination" avait écrit l'élu LR dans son communiqué. Dans sa lettre ouverte, le parent d'élève indique avoir eu des contacts avec d'autres élus Les Républicains qui ne partageraient pas "l'interprétation populiste de la laïcité" représenté selon lui par Yann Compan. "Les citoyens de Bron qui se sentent discriminés par ces propos sauront s'en souvenir et notamment lors des prochains scrutins" conclut Khalifa Omrani.