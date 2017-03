Communiqué de Christophe Boudot en réponse au dernier Lyon Capitale

Communiqué de Christophe Boudot, président du groupe Front National au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.

© Tim Douet Christophe Boudot, à la préfecture le 6/12/15.

M. Boudot vient de nous faire parvenir un droit de réponse que nous publions dans son intégralité, sans en changer une virgule.

Je précise simplement que le précédent droit de réponse, évoqué dans le présent communiqué, n’en était pas un, dans la mesure où M. Boudot écrivait, à propos du journaliste de Lyon Capitale : "Depuis les élections régionales 2015, je lui ai clairement dit que je ne répondrai plus à ses sollicitations."

Un droit de réponse pour expliquer qu’on ne souhaite pas répondre n'est pas de nature à passionner les lecteurs ni à intéresser les citoyens.

Je considère que si l’on a quelque chose à dire on le dit ; mais si on choisit de se taire, on se tait et on ne tente pas ensuite de faire porter la responsabilité de ce mutisme à d’autres.

Très attaché à la liberté d’expression, je n’ai jamais pratiqué la censure ni l’autocensure et n’ai jamais non plus donné le moindre ordre politique, même subtil, à un journaliste.

Si M. Boudot souhaite s’exprimer, nos colonnes lui sont ouvertes, aujourd’hui comme hier.

Didier Maïsto

Directeur de la Publication