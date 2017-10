Clotilde Pouzergue élue maire d'Oullins

Clotilde Pouzergue a été élue maire d'Oullins ce lundi soir lors du conseil municipal. Elle succède à François-Noël Buffet.

© DR Clotilde Pouzergue

Ce lundi 23 octobre, le conseil municipal d'Oullins a élu Clotilde Pouzergue comme nouvelle maire d'Oullins. Elle succède ainsi à François-Noël Buffet qui avait dû démissionner de son mandat pour respecter la loi sur le cumul des mandats en choisissant de rester sénateur. "Cette élection est une preuve de confiance qui m’honore et qui m’engage. Un honneur de pouvoir continuer de servir notre ville et ses habitants comme je le fais avec passion et détermination depuis maintenant près de 17 ans ; un engagement à poursuivre l’action menée par François-Noël Buffet au cours des 20 dernières années", a déclaré la nouvelle édile.