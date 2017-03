Charles Millon rejoint l’équipe de campagne de François Fillon

Selon les informations de C Politique, l’émission hebdomadaire de France 5, ce dimanche 12 mars, Charles Millon va rejoindre la nouvelle équipe de campagne de François Fillon, qui sera dévoilée la semaine prochaine.

© Tim Douet Charles Millon

Depuis quelques semaines, le ralliement de Charles Millon à François Fillon était pressenti à droite. Et pour cause, sa présence avait été remarquée lors des meetings d’Aubervilliers et du Trocadéro du candidat Les Républicains. Selon C Politique, Charles Millon s’apprête à retrouver des responsabilités en politique.

Considéré comme persona non grata, le retour du conservateur Charles Millon pourrait agacer à droite. En cause, son pacte avec le Front national de Bruno Gollnisch lors des élections régionales de 1998, en Rhône-Alpes. Cet épisode lui avait coûté une exclusion par son propre parti, l’UDF et une perte totale de légitimité politique.

Virage à droite

Ancien ministre de la Défense de Jacques Chirac, Charles Millon avait lancé un éphémère mouvement politique en 1999, La Droite, parti de droite libérale-chrétienne dont certains des plus fidèles lieutenants sont aujourd’hui aux côtés de Laurent Wauquiez. Proche d’Anne Lorne de Sens Commun, il avait aussi participé au lancement du collectif « Phénix », un think tank libéral-conservateur, avec l’entrepreneur très à droite Charles Beigbeder. François Fillon s’appuie donc, désormais, sur plusieurs lobbys de la droite forte pour animer sa campagne, en marge du parti Les Républicains.

Charles Millon avait été aperçu lors du meeting de François Fillon durant l’entre-deux tours de la primaire le 22 novembre 2016 à Lyon. Si son intégration auprès de l’équipe de campagne de l’ancien maire de Sablé-sur-Sarthe s’inscrit suite aux multiples défections que ce dernier a connu la semaine dernière, cette nomination sera perçue comme une volonté pour le candidat de la droite et du centre, de recentrer son programme… à droite.