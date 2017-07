Cédric Villani préside l'Office d'évaluation des choix scientifiques

Le professeur de mathématique de l'ENS Lyon puis de l'Université Claude Bernard a été élu ce jeudi président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

© Tim Douet Le mathématicien Cédric Villani.

Déjà membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) au cours de sa carrière, le nouveau député En Marche a raflé hier la présidence de cette structure commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Fondé dans les années 80, cet office a pour mission, comme l'explique Cédric Villani à Science et avenir, "d'éclairer les choix politiques par l'expertise et le débat scientifique". Plus concrètement, cet office élabore des rapports, mène des missions et des auditions auprès de la communauté scientifique française et internationale et organise des tables rondes. Pour le mathématicien lyonnais désormais député de la 5e circonscription de l'Essonne, il s'agira au cours de sa présidence de "faire gagner l'office en visibilité et en réactivité et l'ouvrir davantage vers les pouvoirs publics, les autres organes du parlement et la société en général". Depuis 2015, Cédric Villani siège également au conseil scientifique de la Commission européenne qui rassemble sept chercheurs européens de premier plan.