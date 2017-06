Caroline Collomb (LREM) : "Remettre la France sur les rails"

Fervent soutien de Thomas Rudigoz, Caroline Collomb rappelle l'importance de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale pour pouvoir agir.

"Les élections les plus importantes ce sont les législatives, parce que si le Président n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale il ne peut rien faire", rappelle-t-elle avant toute chose. Elle en appelle à la mobilisation de tous les abstentionnistes pour permettre au Gouvernement d'agir : "Aujourd'hui il y a urgence à agir, urgence à réformer la France et donc il est impératif que les électeurs se saisissent de leur avenir, aillent voter dimanche prochain pour permettre à la France de se remettre sur les rails et de jouer à nouveau son rôle dans le monde." Elle en profite pour tirer la sonnette d'alarme quant à l'abstention : "L'abstention n'est pas un candidat, c'est notre système démocratique qui est en jeu. […] Si on se désintéresse de la politique, la politique elle ne se désintéresse pas de nous. C'est un moment essentiel dans la vie d'un pays, surtout pour la France qui est aujourd'hui à la croisée des chemins et qui doit faire des choix capitaux pour son avenir."

