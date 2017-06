C.Isaac-Sibille (LREM) : "Cela fait dix ans que j'attends ce moment"

Largement qualifié au second tour dans la 12e circonscription, le candidat de la République en Marche est "persuadé que c'est en rassemblant et en n'opposant plus dans le système droite-gauche que notre pays peut réformer".

© Tim Douet Cyrille Isaac-Sybille (Modem).

Cyrille Isaac-Sibille, qui s'était présenté plusieurs fois sous l'étiquette du MoDem, fait un score deux fois plus élevé que le candidat Les Républicains, Jérôme Moroge, assistant parlementaire et suppléant du député sortant, Michel Terrot. Un score de 1er tour qu'il explique par la volonté des électeurs de "laisser sa chance au projet de la République en Marche et au président Emmanuel Macron". "Personnellement, ça fait dix ans que j'attends ce moment-là, je suis persuadé que ce n'est pas un camp qui peut gagner contre un autre" déclare-t-il à Lyon Capitale au soir du scrutin. Le candidat souligne cependant la nécessité de ne pas négliger la forte abstention. "Les gens qui étaient déçus ou en colère contre le système politique actuel ne se sont pas déplacés. Ces gens-là restent déçus ou en colère, c'est à nous de les convaincre que le projet d'Emmanuel Macron est équilibré et qu'il doit satisfaire tout le monde".

