Bruno Bonnel (LREM) : "Dans le Rhône on a un temps d'avance"

Candidat dans la 6e circonscription, Bruno Bonnell se sent investi de la mission de "convaincre l'Assemblée nationale que ça [le programme d'Emmanuel Macron] fonctionne bel et bien."

© Tim Douet Bruno Bonnell et Caroline Collomb

Si selon le candidat LREM le deuxième tour n'est pas encore joué, il n'a pour autant pas de difficulté à se projeter dans l'avenir : "Le pari qui a été fait de présenter des candidats issus de la société civile, qui viennent avec leur bon sens et leur expérience d'ailleurs, va être un pari gagnant pour oxygéner l'Assemblée nationale et ouvrir vers du pragmatisme et du dogmatisme." Comme un clin d’œil à son adversaire, Najat Vallaud-Belkacem, il affirme que "le Parti socialiste n'a pas l'exclusivité du social" rappelant ainsi que "l'action de Gérard Collomb qui a rayonné au-delà de la métropole a montré que ce laboratoire où on mélange les sensibilités pour le bien commun fonctionne." Une manière pour le candidat de prouver l'efficacité du programme LREM, déjà expérimentée dans le Rhône : "Nous avons déjà un temps d'avance, des expérimentations qui ont démontré leur efficacité et notre responsabilité, si on est élu, sera de convaincre tous nos collègues de l'Assemblée nationale que ça fonctionne bel et bien." Un fonctionnement efficace, qui n'aura donc "aucune excuse" pour appliquer le programme du Président, au vu du nombre potentiellement inédit de candidats LREM à l'Assemblée nationale.

Revivre toutes les réactions dans notre live spécial 1er tour des législatives, ainsi que les résultats dans chaque circonscription du Rhône sur notre carte interactive.