Brice Hortefeux élu président du comité de Massif Central

Le vice-président délégué à l'aménagement du territoire et à la solidarité avec les territoires auvergnats de la région, Brice Hortefeux, a été élu à plus de 80% pour présider un comité chargé de désenclaver et de dynamiser le Massif Central.

©Parti populaire européen Brice Hortefeux

Lors d'un vote à bulletin secret au casino de Royat près de Clermont-Ferrand, le député européen, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ex-ministre a tiré son épingle du jeu. Brice Hortefeux a été élu président du comité de Massif Central avec 82,76% des suffrages exprimés par des élus et représentants du territoire ce vendredi. Créé en 1985, ce comité a pour objectif de "proposer des pistes de désenclavement et de dynamisation économique" du Massif Central. Implantation et transmission d'entreprises, protection de l'agriculture de montagne ou développement de l'attractivité touristique de ce territoire de 3,8 millions d'habitants à cheval sur 4 régions sont au programme du comité. Pour mener des actions concrètes, une enveloppe de 143 millions d'euros est débloquée par une convention entre l'Union européenne, l'Etat et les Régions. Président bénévole, Brice Hortefeux travaillera avec plusieurs représentants du territoire et de ses activités. Le socialiste Alain Fauconnier, président d'une communauté de commune dans l'Aveyron a été élu président délégué. La présidente du Conseil départemental de la Creuse, Valérie Simonet, ainsi que le président du service interdépartemental pour l'animation du Massif central (SIDAM) et de la chambre d'agriculture de la Corrèze, Tony Cornelissen, ont été élus vice-présidents.