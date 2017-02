Bonbons “sans gélatine de porc” : un élu parle de “laïcité bafouée”

Le conseiller municipal Les Républicains de Bron Yann Compan a critiqué dans un communiqué “la laïcité bafouée dans les écoles de la République”.

© Tim Douet Yann Compan, conseiller municipal Les Républicains à Bron

Yann Compan, conseiller municipal Les Républicains de Bron, a critiqué dans un communiqué "la laïcité bafouée dans les écoles de la République" après qu'une enseignante a demandé aux parents de fournir des bonbons "sans gélatine de porc" pour le carnaval.

"Il s’agit d’une entorse caractérisée au principe de laïcité, qui doit pourtant prévaloir dans les écoles publiques", s'insurge l'élu brondillant. "Une communauté ne peut imposer son régime alimentaire fondé sur une prescription religieuse à l’ensemble des élèves, sinon il s’agit de discrimination. Le problème pourrait paraître anodin pour un simple goûter d’enfants, mais nous ne devons plus déroger et faire comprendre aux plus jeunes et à leurs familles que des principes fondamentaux et la loi sont à respecter en France", s'emporte-t-il.

Yann Compan demande au maire de Bron, Jean-Michel Longueval, de "se saisir très rapidement de cette affaire, de procéder à un rappel à la loi et de veiller à l’avenir à ce que les principes républicains ne soient plus jamais bafoués dans les lieux publics de la ville".