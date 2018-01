Benjamin Griveaux à Lyon mercredi pour les rencontres du porte-parole

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux sera à Lyon ce mercredi 10 janvier pour la 2e édition des "rencontres du porte-parole" où il répondra aux questions des habitants du Rhône sur la politique du gouvernement.

Capture d'écran Benjamin Griveaux, porte-parole d'En Marche !, sur le plateau de Territoires d'Infos, sur Public Sénat et Sud Radio

Après une première à Tours en Indre-et-Loire, Benjamin Griveaux va organiser la 2e édition des "rencontres du porte-parole", ce mercredi 10 janvier à Lyon à la préfecture du Rhône. "Comme il s’y était engagé lors de son entrée en fonction, le Porte-Parole du Gouvernement répondra aux questions des Français et débattra avec eux de la politique menée par le Gouvernement", a confié le cabinet de l'élu LREM. Des rencontres organisées pour "prendre le temps de la pédagogie auprès des Français" selon ses propres mots. Des rencontres qu'il souhaite mener "une à deux fois par mois". "Ces rencontres du porte-parole seront aussi l’occasion pour Benjamin Griveaux de recueillir les préoccupations et les remarques des participants", a conclu le cabinet du ministre. Entre 200 et 250 devraient être invités, dont des députés et des élus locaux.

La rencontre aura lieu à 18h15 à la Préfecture du Rhône (18, rue de Bonnel, 63003 Lyon). Ceux qui souhaitent y participer doivent s’inscrire en envoyant un mail à pref-rencontres-porteparole@rhone.gouv.fr . Il est aussi possible de poser ses questions dès à présent via le hashtag #RencontresPPG.